Інтерфакс-Україна
19:14 15.04.2026

У застосунку Київ Цифровий з'явилася мапа ремонтів та перекриттів

У застосунку Київ Цифровий з'явилася мапа ремонтів та перекриттів

У мобільному застосунку Київ Цифровий з'явився новий сервіс – "Мапа ремонтів та перекриттів", що допомагає киянам та гостям міста оперативно перевіряти ситуацію на дорогах і планувати свої поїздки, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Ми системно розвиваємо цифрові сервіси міста, щоб вони були максимально практичними в повсякденному житті. Мапа ремонтів та перекриттів – це про зручність і передбачуваність пересування столицею. Користувач отримує актуальну інформацію в одному місці та може краще планувати свій маршрут без зайвих затримок", – зазначила директорка Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДАВікторія Іцкович.

За її словами, на мапі доступна інформація про актуальні перекриття, заплановані ремонти, а також ділянки, де рух уже відновили. Наразі сервіс містить дані про роботи, які виконують підрозділи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Інформацію додають і оновлюють підпорядковані Департаменту підприємства – зокрема КК "Київавтодор" і шляхово-експлуатаційні підприємства. Вони оперативно повідомляють про ремонти, перекриття та відновлення руху.

Кожна позначка на мапі містить детальну картку з датами початку та завершення робіт і коротким описом від підрядної організації. Окрім цього, користувачі можуть одразу залишити звернення до міських служб про перекриття через контактний центр 1551.

Сервіс інтегрований у розділ "Мапи", щоб під час планування маршрутів уся необхідна інформація була доступна в одному місці. Для отримання оперативних сповіщень про найбільші перекриття користувачам достатньо підключити функцію "Новини для водіїв" у налаштуваннях.

Оновлення вже доступне для всіх користувачів застосунку.

 

