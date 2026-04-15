Інтерфакс-Україна
Події
19:07 15.04.2026

Україна не може залишатись країною із сировинною економікою, щоб пройти війну на виснаження – Буданов

2 хв читати
Фото: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Україна має скористатись можливістю посісти гідне місце на світовому ринку озброєнь і не може надалі залишатись країною із сировинною економікою, заявляє керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Велика війна – це передусім змагання економік. Щоб пройти війну на виснаження та післявоєнну відбудову, ми не можемо залишатись країною із сировинною економікою… Наш шлях – це експорт готової продукції з високою доданою вартістю, розвиток машинобудування та сектору мілітарі-тех. Україна має посісти гідне місце на світовому ринку озброєнь. І ми маємо прискоритись, адже вікно можливостей довго відкритим не буде", – написав Буданов в Телеграм у середу за підсумками виступу на Business Wisdom Summit.

Він наголосив, що держава, якщо не допомагає бізнесу, то не повинна й заважати, і заявив, що є прихильником дерегуляції та моделі, де приватна власність є абсолютно недоторканою.

"Відповідаючи на питання щодо перспективи повернення наших громадян з-за кордону: маємо відкинути усі ілюзії. Ніхто не повернеться просто так. Люди чекають реальних гарантій безпеки та створеного економічного підґрунтя", – зазначив керівник Офісу президента.

Він також відзначив велику роль українських жінок у економіці країни воєнного часу. "Адже доки одні чоловіки воюють та працюють, а інші ховаються чи втекли за кордон – саме жінки прийняли на себе відповідальність і стали тим фундаментом, який тримає наш тил і економіку. І це доведено цифрами", – додав Буданов.

 

Теги: #кадри #економіка #офіс_президента

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА