Рютте: Перемога зараз є далекою мрією для Путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що перемога Росії в Україні на сьогодні залишається далекою мрією для Володимира Путіна.

"Росія бореться за перемогу на полі бою. Перемога зараз є далекою мрією для Путіна, і ми навіть бачили повідомлення в деяких ЗМІ про те, що він розуміє, що його економіка перебуває у поганому стані", – сказав він на пресконференції після 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Берліні.

Рютте назвав це дуже важливим, що на засіданні всі підтвердили відданість Україні. Також він привітав подальшу підтримку, оголошену під час "Рамштайну".

"Тож нам потрібно копати глибоко та продовжувати надавати вирішальну підтримку, яка потрібна Україні. Тому що безпека України – це наша безпека. Досвід України у протидії безпілотникам та ракетним загрозам допомагає рятувати життя за її межами", – підкреслив генсек.

Він зазначив, що угоди щодо співпраці та виробництва в оборонній сфері показують, як Україна стає експортером безпеки.