18:57 15.04.2026

Міністр оборони Британії: Протягом 4 місяців РФ втрачала більше військ у війні проти України, ніж набирала

Протягом чотирьох місяців поспіль у війні проти України Росія втрачала більше військ, ніж набирала, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

"Путін хоче, щоб світ думав, що його війська набрали непереможний імпульс на полі бою, але протягом чотирьох місяців поспіль Росія втрачала більше військ, ніж набирала, і Путін хоче, щоб світ повірив, що в українців немає іншого вибору, окрім як поступитися. Що ж, це українці проводять успішні контратаки по всій лінії фронту останніми тижнями", – сказав він на пресконференції після 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Берліні.

Втім, як наголосив Гілі, очільник Кремля Путін хоче, щоб ті, хто підтримує Україну, втомилися або відволіклися.

"Правда в тому, що наша підтримка залишається непохитною, і ця зустріч демонструє, що ми будемо підтримувати Україну. Ми будемо підтримувати Україну, ми продовжуватимемо тиснути на Путіна і ми допоможемо забезпечити тривалий мир", – запевнив він.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:06 16.04.2026
Окупанти просунулися біля Новоолександрівки, Котлиного та Гришиного на Донеччині, контроль зріс на 10,52 кв. км – DeepState

07:56 16.04.2026
Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 209 од. спецтехніки – Генштаб

04:40 16.04.2026
Окупанти просунулися у Запорізькій області, за добу зайняли 3,20 кв. км – DeepState

02:21 16.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 113 ворожих атак – Генштаб

17:09 15.04.2026
Міністр оборони Британії: Ми пам'ятаємо про обов'язок перед Україною та визнаємо, що російська агресія зростає по всій Європі

16:05 15.04.2026
Федоров на "Рамштайні": Росія зараз втрачає 254 солдати на кожен квадратний кілометр

15:46 15.04.2026
Федоров зустрівся з Рютте, Гілі та Пісторіусом: Очікуємо на важливі анонси

11:27 15.04.2026
Зеленський: Трамп ні на моєму боці, ні на боці РФ

10:13 15.04.2026
Венс заявив, що найбільше пишається припиненням "фінансуванням війни" в Україні

07:25 15.04.2026
Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 255 од. спецтехніки – Генштаб

