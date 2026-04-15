Міністр оборони Британії: Протягом 4 місяців РФ втрачала більше військ у війні проти України, ніж набирала

Протягом чотирьох місяців поспіль у війні проти України Росія втрачала більше військ, ніж набирала, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

"Путін хоче, щоб світ думав, що його війська набрали непереможний імпульс на полі бою, але протягом чотирьох місяців поспіль Росія втрачала більше військ, ніж набирала, і Путін хоче, щоб світ повірив, що в українців немає іншого вибору, окрім як поступитися. Що ж, це українці проводять успішні контратаки по всій лінії фронту останніми тижнями", – сказав він на пресконференції після 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Берліні.

Втім, як наголосив Гілі, очільник Кремля Путін хоче, щоб ті, хто підтримує Україну, втомилися або відволіклися.

"Правда в тому, що наша підтримка залишається непохитною, і ця зустріч демонструє, що ми будемо підтримувати Україну. Ми будемо підтримувати Україну, ми продовжуватимемо тиснути на Путіна і ми допоможемо забезпечити тривалий мир", – запевнив він.