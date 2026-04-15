Інтерфакс-Україна
Події
18:54 15.04.2026

Затримка підписання законів президентом – це неповага до Ради – нардеп Фріз

1 хв читати
Затримка президента України Володимира Зеленського з підписанням законів, ухвалених Верховною Радою, є проявом неповаги до парламенту, вважає член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Президент роками не підписує закони, ухвалені Верховною Радою. Не ветує. Не повертає з пропозиціями. Просто тримає їх без руху. Це пряме спотворення Конституції та зневага до парламенту", – заявила Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За її словами, у парламентсько-президентській республіці, якою є Україна, існує чітка конституційна процедура: Верховна Рада ухвалює закон – президент або його підписує, або застосовує право вето й повертає зі своїми вмотивованими пропозиціями до повторного розгляду парламентом.

"Законопроєкт №7180 щодо діяльності руху опору, фінансування заходів національного спротиву, питань територіальної оборони та повноважень Сил спеціальних операцій Верховна Рада ухвалила ще у березні 2022 року, але він досі без підпису глави держави. В умовах великої війни затягування з підписанням закону створює ризики для безпеки держави", – зазначила народна депутатка.

Вона також нагадала, що закон про кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму Верховна Рада ухвалила 15 лютого 2022 року, а Зеленський підписав його лише 14 квітня 2026 року.

"Понад чотири роки минуло, де на рішення відведено 15 днів", – підкреслила Фріз.

Теги: #закони #фріз #президент

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА