18:52 15.04.2026

Єврокомісія проводить обшуки в офісах Ferrero

Італійська Ferrero підтвердила проведення обшуків у своїх офісах після повідомлення Європейської комісії про позапланові перевірки щодо неназваної кондитерської компанії, повідомляє агентство Bloomberg.

"Ferrero поінформована про те, що представники Єврокомісії проводять перевірки в офісах компанії", – ідеться в заяві. У компанії наголосили, що надають регулятору цілковите сприяння та всю запитувану інформацію.

Раніше цього тижня Європейська комісія повідомила про розслідування щодо провідної європейської кондитерської компанії, яку підозрюють у порушенні антимонопольного законодавства ЄС і зловживанні домінуючим становищем на ринку. Зокрема, йдеться про можливі територіальні обмеження поставок, що передбачають заборону торгівлі її продукцією між країнами Євросоюзу.

Перевірки в офісах є початковим етапом розслідувань практик компаній, які можуть порушувати правила конкуренції. Штрафи за такі порушення можуть сягати 10% їхньої глобальної виручки, зазначає Bloomberg.

Ferrero заснована 1946 року в Італії. Виробляє шоколадно-горіхову пасту Nutella, шоколадні яйця і батончики Kinder Surprise, цукерки під брендами Raffaello і Ferrero Rocher, які продаються в понад 170 країнах.

