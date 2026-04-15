Інтерфакс-Україна
Події
18:47 15.04.2026

Посилення ППО України залишається головним пріоритетом Німеччини – Пісторіус

Посилення ППО України залишається головним пріоритетом Німеччини – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав посилення протиповітряної оборони України головним пріоритетом Берліна.

"Посилення протиповітряної оборони України залишається головним пріоритетом Німеччини. Це щодня рятує життя. Тому протиповітряна оборона є ключовим компонентом пакета підтримки, який ми вже узгодили вчора", – сказав він на пресконференції після 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Берліні.

Пісторіус наголосив, що пакет включає сотні керованих ракет Patriot, що будуть постачатися стабільно протягом наступних чотирьох років. Крім того, Німеччина надасть Україні додаткові пуски для систем протиповітряної оборони IRIS-T і профінансує додаткові безпілотники для діп-страйків, які будуть виготовлені в Україні.

Окремо він зазначив, що пропозиція Німеччини взяти участь у німецькій ініціативі щодо дій з посилення протиповітряної оборони України залишається в силі.

"Німеччина дотримується своїх обіцянок", – додав міністр.

