18:42 15.04.2026

Міністр оборони Німеччини очікує на розблокування позики у EUR90 млрд для України невдовзі після виборів в Угорщині

Фото: Kay Nietfeld / dpa

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус очікує, що після виборів в Угорщині невдовзі відбудеться розблокування позики у EUR90 млрд для України.

"Україні буде надано позику у розмірі 90 мільярдів євро протягом двох років. Після виборів в Угорщині я очікую, що блокування всередині ЄС буде незабаром знято", – сказав він на пресконференції після 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Берліні.

Пісторіус наголосив, що ці гроші дадуть Україні можливість закуповувати військове обладнання на стабільному рівні і водночас за допомогою цих грошей країна відновить інфраструктуру, зруйновану Росією.

