Інтерфакс-Україна
18:28 15.04.2026

УЧХ продовжує роботу у Дніпрі на місці російського удару БпЛА

Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує працювати у Дніпрі на місці російського удару безпілотника.

"На місці нічної атаки по Дніпру спільно з поліцейськими та рятувальниками працює команда Дніпропетровської обласної організації Українського Червоного Хреста. Розгорнуто пункт допомоги, де постраждалі та місцеві жителі отримують гуманітарну допомогу – ковдри, набори для реагування на надзвичайні ситуації, продуктові набори й тарпаулін", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

У пункті допомоги люди також можуть отримати питну воду, випити чай і перекусити. За необхідності представники УЧХ надають першу домедичну та психологічну допомогу.

За даними ДСНС України, у Дніпрі внаслідок чергової російської атаки безпілотниками понівечені адмінбудівля і багатоповерхівка, виникли пожежі в адмінбудівлях. Троє людей постраждали.

 

