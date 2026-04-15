Штат САП поповнили сім нових прокурорів за конкурсом
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко визначив сім переможців на посаду прокурора відомства.
"За результатами проведеного конкурсу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко визначив переможців на посаду прокурора САП: Ємця Дмитра; Кузя Андрія; Пастуха Андрія; Рика Андрія; Самойленка Миколу; Сірика Ігоря; Шевченка Василя", – йдеться у повідомленні САП у телеграм у середу.
Створення САП було частиною антикорупційної реформи, яку Україна проводила у відповідь на вимоги Європейського Союзу, зокрема в контексті візової лібералізації. Закон "Про прокуратуру", що передбачав створення САП, набрав чинності у 2014 році. Офіційно САП було створено 22 вересня 2015 року.