Інтерфакс-Україна
Події
18:28 15.04.2026

Штат САП поповнили сім нових прокурорів за конкурсом

1 хв читати

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко визначив сім переможців на посаду прокурора відомства.

"За результатами проведеного конкурсу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко визначив переможців на посаду прокурора САП: Ємця Дмитра; Кузя Андрія; Пастуха Андрія; Рика Андрія; Самойленка Миколу; Сірика Ігоря; Шевченка Василя", – йдеться у повідомленні САП у телеграм у середу.

Створення САП було частиною антикорупційної реформи, яку Україна проводила у відповідь на вимоги Європейського Союзу, зокрема в контексті візової лібералізації. Закон "Про прокуратуру", що передбачав створення САП, набрав чинності у 2014 році. Офіційно САП було створено 22 вересня 2015 року.

Теги: #прокурори #сап

17:19 15.04.2026
ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА