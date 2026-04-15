Низка країн на "Рамштайні" оголосила про нові внески до PURL

До програми закупівлі країнами-партнерами американського озброєння для України під назвою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) під час "Рамштайну" низка країн анонсувала додаткові внески, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Сьогодні були певні анонси щодо нових внесків в PURL. PURL залишається важливим проєктом для нас. І сьогодні різні країни оголосили нові внески в PURL. І я хотів би за це подякувати", – сказав він на пресконференції після 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Берліні.

Федоров розповів, що про внески до PURL оголосили Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія.

Пізніше президент України Володимир Зеленський додав, що за результатами нової зустрічі у форматі "Рамштайн" було підтверджено рішення про нові внески в програму PURL від п'яти партнерів, але висловив вдячність за допомогу більшій кількості союзників.

"Дякую Німеччині за продовження нашої роботи щодо ППО та спроможностей українських дипстрайків. Дякую Британії за продовження роботи для постачання необхідних дронів, і важливо, щоб ми й надалі розвивали спільні спроможності. Норвегія – більш ніж $500 млн на забезпечення бригад дронами, а також $150 млн на посилення нашої логістики. Нідерланди – більше $200 млн на безпілотники ", – написав він в Телеграм.

Також президент висловив вдячність Іспанії "за відчутну готовність працювати в рамках європейської програми SAFE, яка дозволить масштабувати наші спільні оборонні спроможності".

"Вдячний Канаді за чергове посилення визначених оборонних напрямків. Бельгія спрямує додаткові кошти на постачання снарядів та посилення нашої ППО. Дякую. Вдячний Литві та Естонії за внески в програму PURL", – написав Зеленський.

Він зазначив, що серед країн-партнерів є чітке розуміння потреб України у протиповітряній обороні та у спільному виробництві зброї. "Головне, щоб кожне зобов'язання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось. Коли забезпечення нашого захисту достатнє, у Росії немає можливості реально досягти своїх окупаційних цілей", – сказав президент України.

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у лютому в Брюсселі.