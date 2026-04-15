18:11 15.04.2026

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у червні – Федоров

Тридцять п’яте засідання засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") заплановано на червень, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Ми будемо готуватися до наступної зустрічі в форматі "Рамштайн", яка відбудеться в червні. У нас багато домашньої роботи, яку нам потрібно зробити", – сказав Федоров на пресконференції після 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Берліні.

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у лютому в Брюсселі.

