17:50 15.04.2026

Не існує юридичного механізму, який дозволив би вийти з територій Донбасу, – ексспівробітник СБУ

Ні президент України, ні Верховна Рада не мають повноважень вивести війська з Донецької та Луганської областей в обмін на завершення війни, заявляє військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"В Україні не існує жодного юридичного механізму, який дозволив би владі просто взяти і "вийти" з цих територій. Ні Президент, ні Верховна Рада не мають таких повноважень. Будь-яка спроба ухвалити подібне рішення автоматично підпадає під кримінальну відповідальність за державну зраду", - зазначив Ступак в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, немає жодних реальних гарантій - ні від Росії, ні від західних партнерів, що після цього агресія зупиниться.

Водночас, на думку експерта, є варіант, який "варто серйозно розглядати, хоча він чомусь майже не звучить публічно – це миротворча місія", це може бути компроміс.

Ступак пояснив свою версію: "Україна, умовно, каже: для деескалації ми відводимо війська від адміністративних кордонів Донецької області – на території сусідніх регіонів. Але при цьому сама територія залишається під повним суверенітетом України: український прапор, українське законодавство, українська влада, податки до українського бюджету, правоохоронці працюють у звичайному режимі. А між українською та російською сторонами розміщуються миротворці, затверджені Радбезом ООН. Так, Росія теж повинна буде за це проголосувати. Їхня функція – забезпечення безпеки і контролю на лінії розмежування".

Це сценарій, який можна обговорювати, вважає експерт. "Натомість говорити про відведення військ у форматі "ми пішли – ворог зайшов" – це шлях у нікуди. Якщо ми зараз залишимо добре укріплені позиції на Донбасі, то отримаємо нові загрози для Харківщини, Дніпропетровщини і далі по ланцюгу", - прогнозує він. 

