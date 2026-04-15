17:39 15.04.2026

У Києві відкрили новий простір професійної та трудової реабілітації, яким можуть скористатися ветерани – Кличко

У Києві відкрили новий простір професійної та трудової реабілітації, яким можуть скористатися ветерани – Кличко
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/6462

Новий безбар'єрний простір Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" відкрили в столиці, в ньому доступні послуги для дорослих людей з інвалідністю, зокрема після ампутацій та з порушеннями опорно-рухового апарату, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Особливо це важливо для ветеранів, які повертаються до цивільного життя. І місто системно розвиває такі центри. У закладі працюють майстерні кулінарії, швейної справи, комп'ютерних технологій і 3D-друку. Також облаштували простір для формування навичок самостійного життя. Одночасно тут можуть отримувати послуги до 60 людей", – написав Кличко в Телеграм у середу.

За його словами, у центрі працюють відділення соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації, фізкультурно-спортивного відновлення, він облаштований укриттям і дитячим простором, щоб відвідувачі могли отримувати послуги, не відриваючись від родини.

Кличко повідомив, що протягом 2025 року в Києві працевлаштувалися понад 68 тис осіб з інвалідністю, "і це показник, який місто має розвивати, зокрема через такі центри".

 

