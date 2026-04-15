Інтерфакс-Україна
Події
17:34 15.04.2026

Військові керівники держав-членів Коаліції охочих обговорили реалізацію стратегії безпекових гарантій для України

1 хв читати
Фото: https://t.me/osirskiy/

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у засіданні головнокомандувачів та начальників генеральних штабів збройних сил держав-членів Коаліції охочих, у форматі відеоконференції.

"Це той захід, що допомагає нам "звірити годинники", щоб якомога оперативніше спрямовувати ініціативи учасників Коаліції із площини пропозицій у площину практичного військового планування та дій на підтримку Збройних Сил України, які відбивають повномасштабну російську агресію, обороняючи східний фланг єдиної Європи", – написав він у Телеграмі у середу.

За його словами, серед іншого учасники обговорили питання щодо реалізації стратегії безпекових гарантій для України з боку держав-учасниць Багатонаціональних сил у форматі Коаліції охочих. "Цей конструктивний діалог підтверджує щирість намірів наших партнерів досягти миру в Україні та зміцнити безпеку європейського континенту", – написав він.

Сирський щиро подякував закордонним колегам, їхнім урядам та народам" за кожен практичний крок на підтримку українського війська".

Теги: #коаліція_охочих #сирський

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА