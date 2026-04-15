17:09 15.04.2026

Міністр оборони Британії: Ми пам'ятаємо про обов'язок перед Україною та визнаємо, що російська агресія зростає по всій Європі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який співголовує на 34-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, запевнив, що партнери рішуче налаштовані підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

"Путін хоче, щоб ми відволікалися на конфлікт на Близькому Сході, поки він продовжує атакувати Україну тисячами безпілотників і сотнями ракет, вбиваючи мирних жителів, руйнуючи будинки, калічачи інфраструктуру України. Та що б не відбувалося у світі, ми пам’ятаємо про свій обов’язок перед Україною та визнаємо, що російська агресія зростає по всій Європі", – заявив Гілі.

Він підкреслив, що місія членів "Рамштайну" залишається незмінною: "підтримувати Україну сьогодні, забезпечувати мир завтра".

"Ми повинні підтримувати Україну, ми повинні продовжувати тиснути на Путіна і ми повинні працювати над забезпеченням міцного миру", – закликав Гілі.

Раніше у середу Велика Британія оголосила про найбільший за весь час пакет постачання дронів для України, який включає передачу щонайменше 120 тисяч безпілотників цього року.

Новий пакет військової допомоги, який є найбільшим для Британії у сфері постачання БпЛА, включатиме тисячі ударних дронів дальнього радіуса дії, розвідувальних безпілотників, дронів для логістичного забезпечення та морських засобів, які вже пройшли бойове випробування на передовій в Україні. Поставки нових БпЛА вже розпочалися цього місяця.

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у лютому в Брюсселі.

