Генсек НАТО сподівається на значні нові зобов'язання від учасників "Рамштайну": союзники повинні інвестувати більше

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") закликав союзників до продовження підтримки України та висловив сподівання на оголошення нових зобов’язань сьогодні.

"Підтримка боротьби України важлива як ніколи….Це реальний внесок. І я сподіваюся почути сьогодні значні нові зобов’язання від членів цього нового рішення", – сказав Рютте у Берліні.

Генсек НАТО зауважив, що Україна неодноразово доводила, що вона не лише отримує вашу підтримку, але й є учасником системи безпеки та готова допомагати партнерам, які стикаються з подібними загрозами в інших місцях.

"Подивіться, наприклад, що Україна зараз робить у Перській затоці. Тож ми повинні забезпечити, щоб Україна отримала необхідну підтримку", – закликав він.

Рютте наголосив, що "союзники повинні інвестувати більше, щоб досягти цільової позначки в 60 мільярдів доларів на підтримку безпеки та оборони України цього року".

" Будь-які кошти, що надходять з кредиту ЄС на підтримку України, мають бути додатковими до тих, що союзники зобов’язуються двосторонньо", – сказав генсек.

Як зазначив Рютте, "дивлячись на саміт НАТО в Анкарі, ми також повинні досягти прогресу в забезпеченні більш справедливого та передбачуваного підходу до підтримки оборонних зусиль України".

"І я знову звертаюся до вас – і це справді проблема – занадто мало країн несуть великий тягар, і ми повинні це вирішити", – додав він.

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у лютому в Брюсселі.