16:53 15.04.2026

Екскомандир одного із центрів спецпризначення ЗСУ отримав 15 років тюрми за намір схилити мера Очакова здати місто ворогу

Екскомандир одного із центрів спецпризначення ЗСУ отримав 15 років тюрми за намір схилити мера Очакова здати місто ворогу

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав завербований ворогом екскомандир одного із центрів спецпризначення ЗСУ, якого СБУ викрила у березні 2023 року на Миколаївщині.

"Як встановило розслідування, зловмисник виконував завдання російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) зі збору розвідданих для захоплення портового міста", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

Для цього, як наголошують у відомстві, агент мав схилити до співпраці з окупантами міську владу.

"Задокументовано, як в обмін на "здачу" міста меру пропонували обрати "посаду" у лавах окупаційної адміністрації рф у разі захоплення прибережної громади", – зазначають в українській спецслужбі.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і запобігла вербуванню міського голови.

Під час обшуків у "крота" виявлено мобільний телефон, який він використовував для законспірованого листування з куратором з РФ. Також у нього вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала колишнього військового після початку повномасштабної війни, коли він влаштувався помічником мера Очакова.

"Спочатку посадовець збирав для рашистів інформацію про місця базування Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів. Для цього агент намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та чинних посадовців", – уточнюється в повідомленні.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

