Екскомандир одного із центрів спецпризначення ЗСУ отримав 15 років тюрми за намір схилити мера Очакова здати місто ворогу

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав завербований ворогом екскомандир одного із центрів спецпризначення ЗСУ, якого СБУ викрила у березні 2023 року на Миколаївщині.

"Як встановило розслідування, зловмисник виконував завдання російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) зі збору розвідданих для захоплення портового міста", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

Для цього, як наголошують у відомстві, агент мав схилити до співпраці з окупантами міську владу.

"Задокументовано, як в обмін на "здачу" міста меру пропонували обрати "посаду" у лавах окупаційної адміністрації рф у разі захоплення прибережної громади", – зазначають в українській спецслужбі.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і запобігла вербуванню міського голови.

Під час обшуків у "крота" виявлено мобільний телефон, який він використовував для законспірованого листування з куратором з РФ. Також у нього вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала колишнього військового після початку повномасштабної війни, коли він влаштувався помічником мера Очакова.

"Спочатку посадовець збирав для рашистів інформацію про місця базування Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів. Для цього агент намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та чинних посадовців", – уточнюється в повідомленні.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.