Повідомлено про підозру двом молодикам, причетним до теракту на замовлення РФ в Броварах

За скоєння теракту в Броварах на Київщині, внаслідок чого легкі ушкодження отримав чоловік, повідомлено про підозру двом раніше затриманим зловмисникам, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в середу зазначається, що ввечері 13 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу приватного домогосподарства стався вибух. "Внаслідок вибухової хвилі було поранено чоловіка. Він отримав легкі тілесні ушкодження", – нагадують в поліції.

З’ясовано, що до скоєння злочину причетні двоє молодиків – 23-річний виконавець, житель міста Броварів та 17-річний організатор, мешканець Чернівецької області. Фігурантів затримано.

"Відомо, що зловмисники діяли за вказівкою спецслужб рф за обіцянку грошової винагороди. Один них безпосередньо заклав вибуховий пристрій, інший – встановлював мобільний телефон за допомогою якого велося спостереження", – наголошують в Нацполіції.

Під час обшуків вилучено телефони, сім-картки, компоненти вибухівки, електросірники.

Слідчими Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено зловмисникам про підозру за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).

В Нацполіції застерігають, що спецслужби РФ активно вербують громадян для скоєння диверсій та терактів. "Будь-які пропозиції "легкого заробітку", пов’язаних із виконанням підозрілих завдань, є небезпечними та можуть мати тяжкі правові наслідки", – наголошується в повідомленні.