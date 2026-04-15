Інтерфакс-Україна
Події
16:46 15.04.2026

Командувач СБС повідомив про ушкодження нафтохімзаводу в Башкортостані в Росії

1 хв читати

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт Бровді (Мадяр) повідомив про пошкодження українськими безпілотниками нафтохімзаводу у Стерлітамаку (Республіка Башкортостан, РФ), розташованому за 1500 км від кордону з Україною.

"Нафтохімзавод у Стерлітамаку (Башкортостан) – виробник авіапалива, присадок для авіаційного керосину та єдиний на рф виробник неодимових синтетичних каучуків, трохи попсутий 15 квітня Птахами 1 оц Сил безпілотних систем", – написав він у телеграм-каналі в середу.

Бровді наголосив: "Щоб не просто подзьобати хробачий ВПК, а випалити саму ілюзію безпеки відносно глибини ворожого тилу (…) 1500 км вглиб боліт – це не про захист. Про час польоту волелюбного українського Птаха".

Теги: #сбс #цілі #башкортостан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:38 16.04.2026
СБУ та СБС ЗСУ знищили ворожі ешелони з пальним під Луганськом

СБУ та СБС ЗСУ знищили ворожі ешелони з пальним під Луганськом

13:47 16.04.2026
СБС повідомляють про знищення кількох ЗРК, бази дронів та нафтобаз ворога на ТОТ

СБС повідомляють про знищення кількох ЗРК, бази дронів та нафтобаз ворога на ТОТ

08:58 16.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1686 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1686 ворожих цілей

23:07 15.04.2026
У середу ППО України збила або подавила 369 повітряних цілей, зокрема 20 крилатих ракет – ПС

У середу ППО України збила або подавила 369 повітряних цілей, зокрема 20 крилатих ракет – ПС

15:12 15.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС станцію 96Л6 та "Небо-СВУ", логістичні об'єкти та зосередження живої сили противника

Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС станцію 96Л6 та "Небо-СВУ", логістичні об'єкти та зосередження живої сили противника

07:47 15.04.2026
Ворог атакував балістикою і дронами: збито 309 з 324 БпЛА – Повітряні сили

Ворог атакував балістикою і дронами: збито 309 з 324 БпЛА – Повітряні сили

08:35 14.04.2026
ППО України збила 114 із 129 дронів: знищено керовану ракету, 12 безпілотників влучили у 8 локаціях

ППО України збила 114 із 129 дронів: знищено керовану ракету, 12 безпілотників влучили у 8 локаціях

08:13 14.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1901 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 1901 ворожу ціль

08:32 13.04.2026
ППО України збила 87 з 98 дронів, дев'ять безпілотників влучили на дев'яти локаціях

ППО України збила 87 з 98 дронів, дев'ять безпілотників влучили на дев'яти локаціях

08:24 12.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 935 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 935 ворожих цілей

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА