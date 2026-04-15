Командувач СБС повідомив про ушкодження нафтохімзаводу в Башкортостані в Росії

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт Бровді (Мадяр) повідомив про пошкодження українськими безпілотниками нафтохімзаводу у Стерлітамаку (Республіка Башкортостан, РФ), розташованому за 1500 км від кордону з Україною.

"Нафтохімзавод у Стерлітамаку (Башкортостан) – виробник авіапалива, присадок для авіаційного керосину та єдиний на рф виробник неодимових синтетичних каучуків, трохи попсутий 15 квітня Птахами 1 оц Сил безпілотних систем", – написав він у телеграм-каналі в середу.

Бровді наголосив: "Щоб не просто подзьобати хробачий ВПК, а випалити саму ілюзію безпеки відносно глибини ворожого тилу (…) 1500 км вглиб боліт – це не про захист. Про час польоту волелюбного українського Птаха".