16:41 15.04.2026

Генсек НАТО: У програмі PURL щодо постачання американської зброї Україні не відбулося жодних змін

У програмі НАТО щодо закупівлі американського озброєння для України PURL не відбулося жодних змін, поставки продовжуються, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").

"Ми повинні зосередити фінансування на пріоритетах: протиповітряній обороні, безпілотниках та боєприпасах великої дальності. Це головні пріоритети. Вирішальне значення тут має ініціатива PURL, яка продовжує постачати ключові засоби протиповітряної оборони та інше критично важливе обладнання для стримування росіян", – сказав він.

За словами генсека НАТО, у програмі PURL "не відбулося жодних змін, і вона продовжує функціонувати, але її потрібно фінансувати союзниками та партнерами".

Рютте наголосив, що, стикаючись з одночасними викликами, союзники повинні забезпечити безперебійну підтримку України.

"Ми не можемо втрачати Україну з поля зору", – закликав він.

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у лютому в Брюсселі.

18:19 15.04.2026
Низка країн на "Рамштайні" оголосила про нові внески до PURL

16:59 15.04.2026
Генсек НАТО сподівається на значні нові зобов'язання від учасників "Рамштайну": союзники повинні інвестувати більше

15:46 15.04.2026
Федоров зустрівся з Рютте, Гілі та Пісторіусом: Очікуємо на важливі анонси

22:38 14.04.2026
Україна була готова до складнощів із отриманням озброєнь за PURL з самого початку війни в Ірані, повідомив Зеленський

14:10 10.04.2026
Президент Єврокомісії зустрінеться з генсеком НАТО після його візиту до США

10:32 10.04.2026
Трамп у ході зустрічі з Рютте висловив розчарування реакцією союзників на війну в Ірані і "погрожував зробити що завгодно" – ЗМІ

22:47 04.04.2026
Сирський обговорив з командувачем сил НАТО пріоритетні потреби у програмі PURL

