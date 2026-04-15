Генсек НАТО: У програмі PURL щодо постачання американської зброї Україні не відбулося жодних змін

У програмі НАТО щодо закупівлі американського озброєння для України PURL не відбулося жодних змін, поставки продовжуються, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").

"Ми повинні зосередити фінансування на пріоритетах: протиповітряній обороні, безпілотниках та боєприпасах великої дальності. Це головні пріоритети. Вирішальне значення тут має ініціатива PURL, яка продовжує постачати ключові засоби протиповітряної оборони та інше критично важливе обладнання для стримування росіян", – сказав він.

За словами генсека НАТО, у програмі PURL "не відбулося жодних змін, і вона продовжує функціонувати, але її потрібно фінансувати союзниками та партнерами".

Рютте наголосив, що, стикаючись з одночасними викликами, союзники повинні забезпечити безперебійну підтримку України.

"Ми не можемо втрачати Україну з поля зору", – закликав він.

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у лютому в Брюсселі.