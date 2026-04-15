Інтерфакс-Україна
Події
16:28 15.04.2026

Федоров на "Рамштайні" озвучив пріоритети України: ППО, дрони, ракети та артилерійські боєприпаси великої дальності

Міністр оборони Михайло Федоров на 34-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") заявив, що ключовими пріоритетами України залишаються посилення протиповітряної оборони, збільшення виробництва українських безпілотників і ракет, а також нарощування запасів артилерійських боєприпасів великої дальності.

"Колеги, сьогодні ми представимо нові ініціативи, спрямовані на зміцнення нашої співпраці. Справжні взаємовигідні партнерства. Наші ключові пріоритети залишаються чіткими: протиповітряна оборона, збільшення кількості українських безпілотників та ракет, а також достатні запаси артилерійських боєприпасів великої дальності. Разом ми наблизимося до справедливого та міцного миру", – сказав Федоров.

Він підкреслив, що Україна прагне миру, і дипломатичні зусилля тривають.

"Але дипломатія працює лише тоді, коли Україна сильна на полі бою, а здатність Росії продовжувати цю війну суттєво зменшена", – зазначив очільник відомства.

Федоров нагадав, що на нашій останній зустрічі він представив так званий воєнний план України, побудований навколо трьох стовпів: повітря, земля та економіка.

"Сьогодні я коротко окреслю, чого ми досягли з того часу", – додав міністр.

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у лютому в Брюсселі.

