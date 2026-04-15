Інтерфакс-Україна
Події
16:14 15.04.2026

Після посилення ППО рівень перехоплення крилатих ракет зріс майже до 80%, безпілотників – до 90% – Федоров на "Рамштайні"

1 хв читати
Завдяки посиленню протиповітряної оборони рівень перехоплення російських крилатих ракет сягнув майже 80%, безпілотників – 90%, заявив міністр оборони України Михайло Федоров на 34-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

Відкриваючи засідання, Федоров наголосив, що минула зима була однією з найскладніших в історії країни.

"З листопада по березень Кремль запустив 462 балістичні ракети, майже 600 крилатих ракет та 27 тис. безпілотників типу "шахед" проти України щоб зламати нашу енергетичну систему та залишити людей у темряві. Але Україна вистояла. Ми посилили нашу протиповітряну оборону: рівень перехоплення крилатих ракет становив майже 80%, а рівень перехоплення безпілотників зріс до 90%", – заявив він.

Теги: #федоров #ппо #рамштайн #крилаті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА