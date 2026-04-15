16:10 15.04.2026

Зеленський і народ України у четвер отримають премію "Чотири свободи"

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський і український народ отримають міжнародну премію "Чотири свободи" у четвер, 16 квітня, повідомляє офіційний сайт премії.

"Від часу масштабного вторгнення Росії у 2022 році президент Зеленський та український народ невпинно борються за свою свободу та незалежність. Присуджуючи Міжнародну премію "Чотири свободи", правління Фонду Рузвельта висловлює свою підтримку українському народу та президенту Зеленському", – йдеться у повідомленні.

Голова Фонду Рузвельта і королівський комісар провінції Зеландія зазначив, що "ця премія є виявом глибокої поваги та визнання мужності, наполегливості та надзвичайної стійкості всіх людей в Україні, які продовжують боротися за справедливість, свободу та демократію".

Церемонія нагородження відбудеться у Мідделбурзі (Нідерланди).

Премія "Чотири свободи" (Four Freedoms Award) – нагорода, що вручається Roosevelt Institute особам та організаціям за відданість принципам Франкліна Рузвельта.

