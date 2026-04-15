Федоров на "Рамштайні": Росія зараз втрачає 254 солдати на кожен квадратний кілометр

У Донецькій області ворог втрачає в середньому 428 солдатів на квадратний кілометр, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров на 34-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

"Ми робимо кожен метр української землі надзвичайно дорогим для ворога. Росія зараз втрачає 254 солдати на кожен квадратний кілометр. У Донецькій області ворог втрачає в середньому 428 солдатів на квадратний кілометр", – заявив міністр.

За словами Федорова, Україна посилює тиск на економіку Росії, особливо в енергетичному секторі.

"Наші дії порушують логістику, збільшують витрати та зменшують ресурси, доступні для фінансування цієї війни", – сказав він.

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у лютому в Брюсселі.