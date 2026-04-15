16:03 15.04.2026
Кількість поранених у Слов'янську зросла до п'яти – ОВА
Станом на 15:30 середи, 15 квітня, кількість поранених у Слов’янську зросла до п’яти осіб, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Один із поранених потребує подальшої медичної допомоги за межами області, решта четверо отримали допомогу амбулаторно", – написав Філашкін в телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що вдосвіта росіяни скинули в центр міста півторатонну авіабомбу – вщент знищено дитячий спортивний заклад, який був місцевою історичною пам’яткою. Пошкоджено 39 багатоповерхівок, дві адмінбудівлі та 15 автівок.
Триває ліквідація наслідків удару.