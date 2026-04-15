Пісторіус на відкритті "Рамштайну": Україна зможе підтримувати оборонну боротьбу лише за нашої спільної підтримки

Фото: Kay Nietfeld / dpa

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який співголовує на 34-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") разом із британським колегою Джоном Гілі, запевнив у продовженні підтримки української боротьби.

Відкриваючи засідання, Пісторіус нагадав про досягнуті вчора домовленості щодо посилення української системи ППО. Зокрема, укладено контракт на постачання декількох сотень ракет до систем Patriot, фінансування контракту здійснить Німеччина. Також міністр зазначив, що було укладено домовленості щодо фінансування українських deep-strike спроможностей. Йдеться про інвестиції обсягом €300 млн у виробництво далекобійного озброєння.

"Ці заходи спрямовані на підтримку нового бачення оборони України. Вони допоможуть підтримувати та прискорювати імпульс України. Україна зможе підтримувати свою оборонну боротьбу лише за нашої спільної підтримки. Їхній успіх залежить від усіх нас. На сьогоднішньому засіданні UDCG нам потрібно буде обговорити, як виглядатиме ця підтримка", – сказав Пісторіус.

Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у лютому в Брюсселі.