15:46 15.04.2026

Федоров зустрівся з Рютте, Гілі та Пісторіусом: Очікуємо на важливі анонси

Фото: https://t.me/zedigital/

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністрами оборони Великої Британії та Німеччини Джоном Гілі та Борисом Пісторіусом.

"Перед засіданням "Рамштайну" провели чотиристоронню зустріч з Марком Рютте, Джоном Гілі та Борисом Пісторіусом. Очікуємо на важливі анонси допомоги для України та розвитку спільних проєктів з партнерами", – написав Федоров у телеграм-каналі.

 

22:51 15.04.2026
Федоров: за підсумками "Рамштайну" для України передбачено $4 млрд на ППО та понад $1,5 млрд на БпЛА

19:57 15.04.2026
Нідерланди інвестують 248 млн євро в дрони для України

19:26 15.04.2026
Рютте оптимістично налаштований щодо фінансування програми PURL в 2026 році

19:02 15.04.2026
Рютте: Перемога зараз є далекою мрією для Путіна

18:57 15.04.2026
Міністр оборони Британії: Протягом 4 місяців РФ втрачала більше військ у війні проти України, ніж набирала

18:47 15.04.2026
Посилення ППО України залишається головним пріоритетом Німеччини – Пісторіус

18:42 15.04.2026
Міністр оборони Німеччини очікує на розблокування позики у EUR90 млрд для України невдовзі після виборів в Угорщині

18:19 15.04.2026
Низка країн на "Рамштайні" оголосила про нові внески до PURL

17:09 15.04.2026
Міністр оборони Британії: Ми пам'ятаємо про обов'язок перед Україною та визнаємо, що російська агресія зростає по всій Європі

16:59 15.04.2026
Генсек НАТО сподівається на значні нові зобов'язання від учасників "Рамштайну": союзники повинні інвестувати більше

