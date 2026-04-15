Федоров зустрівся з Рютте, Гілі та Пісторіусом: Очікуємо на важливі анонси

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністрами оборони Великої Британії та Німеччини Джоном Гілі та Борисом Пісторіусом.

"Перед засіданням "Рамштайну" провели чотиристоронню зустріч з Марком Рютте, Джоном Гілі та Борисом Пісторіусом. Очікуємо на важливі анонси допомоги для України та розвитку спільних проєктів з партнерами", – написав Федоров у телеграм-каналі.