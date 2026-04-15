Трамп заявляє, що Китай погодився не постачати озброєння Ірану

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що влада КНР вирішила не передавати озброєння Ірану.

"Вони погодилися не відправляти зброю в Іран", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, США "на постійній основі відкривають Ормузьку протоку", і Китай цим дуже задоволений. Президент запевнив, що на такі заходи він іде заради і КНР, і всього світу.

Крім того, Трамп висловив упевненість, що його візит у травні до Китаю мине добре, і глава КНР Сі Цзіньпін зустріне його дружелюбно. "Ми працюємо разом дуже майстерно і добре", – додав він.

Раніше в інтерв’ю Fox News Трамп стверджував, що просив Сі Цзіньпіна не постачати зброю Ірану, і той у відповідь у посланні заявив про відсутність таких постачань.