Інтерфакс-Україна
Події
15:33 15.04.2026

На Львівщині з 27 квітня перекриють рух мостом на дорозі M-09 через ремонтні роботи

1 хв читати
На Львівщині з 27 квітня перекриють рух мостом на дорозі M-09 через ремонтні роботи

Рух мостом на автомобільній дорозі M-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на Люблін) км 141+459 в межах селища Куликів (Львівська обл.) буде перекрито з 10:00 27 квітня у зв’язку з початком ремонтних робіт на ньому.

Згідно з повідомленням Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України в телеграм, орієнтовний термін виконання робіт – три місяці, попередньо до 27 липня 2026 року.

Роботи виконуватимуться на замовлення Агентства відновлення, а координатором проєкту є ДП "Група управління проєктами відновлення", що належить до сфери його управління.

Зазначається, що для початку підрядник завершить нанесення асфальтобетонного покриття під’їзної дороги до Куликів, після цього рух мостом буде перекрито.

"Такий підхід дає можливість забезпечити альтернативний маршрут ще до початку перекриття", – зазначили в Агентстві.

Уточнюється, що об’їзд ділянки здійснюватиметься згідно з тимчасовою схемою, погодженою з Патрульною поліцією, Львівською обласною військовою адміністрацією та Службою відновлення у Львівській області.

"Просимо водіїв заздалегідь планувати свої маршрути, звертати увагу на встановлені дорожні знаки та з розумінням ставитися до тимчасових незручностей. Ми працюємо над відновленням та безпекою наших доріг!" – йдеться у повідомленні.

21:32 15.04.2026
Рух на трасі М-21 у Вінницькій області перекрито через ДТП, організовано об'їзд

14:34 12.04.2026
09:59 07.04.2026
16:51 05.04.2026
14:18 31.03.2026
18:02 28.03.2026
16:44 27.03.2026
21:02 24.03.2026
17:31 23.03.2026
14:10 18.03.2026
