Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС станцію 96Л6 та "Небо-СВУ", логістичні об'єкти та зосередження живої сили противника

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження двох радіолокаційних станцій, складів боєприпасів, безпілотників, паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічних засобів та зосередженнях живої сили противник на тимчасово окупованій території України та на території Росії.

"14-го та у ніч на 15-е квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога. Так, уражено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу "С-400" (Красногірське, ТОТ Запорізької обл.) та радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" (Гвардійське, ТОТ АР Крим)", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, на тимчасово окупованій території Запорізької області наші воїни били також по складу боєприпасів у районі н.п. Терпіння. На ТОТ Донецької області, в районі н.п. Гірне, уражено склад БпЛА. В районі Маріуполя – цистерни з пально-мастильними матеріалами, а в околицях Рибинського та Тополиного – склади матеріально-технічних засобів загарбників..

Крім того, по зосередженнях живої сили противника наші воїни били у районах населених пунктів Івановський та Волфинський Курської області РФ, а також Красногірське Запорізької області, Березове – Дніпропетровської, Родинське – Донецької області та Олешки на Херсонщині..

Уражалися й інші важливі об’єкти російського агресора

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.