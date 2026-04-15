Розширено зону обов'язкової та примусової евакуації в Куп'янському районі

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо розширення зони обов’язкової та примусової евакуації в Куп’янському районі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Йдеться про евакуацію населення, а також примусову евакуацію родин із дітьми з 12 населених пунктів Шевченківської громади. Загалом з цього напрямку маємо вивезти в більш безпечні місця 756 осіб, зокрема 74 дитини. Також ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб родин із дітьми з 11 населених пунктів Великобурлуцької громади. Це 34 родини, у яких виховується 54 дитини", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.