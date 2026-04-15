Інтерфакс-Україна
15:05 15.04.2026

Розширено зону обов'язкової та примусової евакуації в Куп'янському районі

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо розширення зони обов’язкової та примусової евакуації в Куп’янському районі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Йдеться про евакуацію населення, а також примусову евакуацію родин із дітьми з 12 населених пунктів Шевченківської громади. Загалом з цього напрямку маємо вивезти в більш безпечні місця 756 осіб, зокрема 74 дитини. Також ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб родин із дітьми з 11 населених пунктів Великобурлуцької громади. Це 34 родини, у яких виховується 54 дитини", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

10:28 12.04.2026
Росіяни вбили евакуаційну групу та розстріляли чотирьох полонених під час перемир'я

06:46 05.04.2026
Поліція продовжує евакуацію мешканців Краматорська та Слов'янська Донецької області

18:24 28.03.2026
Завершено евакуацію дітей з прифронтової Гонтарівки Харківської області - поліція

10:51 24.03.2026
На Донеччині за добу з лінії фронту евакуйовано 496 людей, у тому числі 31 дитину - ОВА

08:16 22.03.2026
На Одеській залізниці під час евакуації загинула провідниця та постраждав пасажир

16:51 20.03.2026
У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей з окремих районів міста – ОВА

18:53 17.03.2026
УЧХ продовжує евакуацію людей з прифронтових громад

13:53 12.03.2026
З країн Близького Сходу евакуйовано 16 громадян України – МЗС

19:29 10.03.2026
Поліцейські вдруге евакуювали дитину з інвалідністю з небезпечної території у Харківській області

10:21 10.03.2026
На Донеччині з лінії фронту за добу евакуйовано 408 людей, серед них 50 дітей - влада

