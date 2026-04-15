Інтерфакс-Україна
15:01 15.04.2026

Росіяни накопичили сили в районі Мирнограду і тиснуть на північні околиці міста – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Росіяни мають можливість накопичувати піхоту та техніку на півдні Мирнограду, зокрема, за рахунок того, що українські пілоти не мають змогу туди діставати дронами, повідомляє OSINT-проєкт DeepState, звітуючи про ситуацію в районі Мирнограду та Покровська.

"Наразі накопичені ресурси противник використовує для тиску на північні околиці міста, щоб дотиснути місто та його агломерацію. Одночасно з цим є просування та закріплення ворога по посадці на північ від Рівного, що ставить під загрозу тих, хто утримує цей мішок в районі Світлого", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що противник також контролює дронами kill-zone в радіусі 20 км від центру Мирнограду та здійснює ураження по всьому, що рухається, що ускладнює будь-який рух та дії в даному районі.

Продовжується тиск та просування в напрямку Гришиного з Покровська. Ворог поступово затягується в село та майже повністю окупував село. Все частіше фіксуються інфільтрації в районі Новоолександрівки та Василівки.

