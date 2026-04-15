14:39 15.04.2026

У ЗСУ створено Воєнну експертну раду при головнокомандувачі

У Збройних Силах України створено Воєнну експертну раду ARES (Allied Reform and Expert Support), дорадчий орган при головнокомандувачі, завданням якої буде обмін передовим українським та міжнародним досвідом для розвитку війська, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Це важливий крок для системного посилення ЗСУ: Рада допомагатиме впроваджувати інституційні зміни в системі управління ЗСУ, підтримувати трансформацію армії та підвищувати її ефективність", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

Серед пріоритетів Ради – розвиток військової науки та освіти, підвищення ефективності забезпечення потреб Збройних Сил України, а також консультативно-дорадча підтримка з інших питань, що належать до повноважень Головнокомандувача ЗСУ.

Головою Воєнної експертної ради визначено британського генерала сера Річарда Ширреффа (заступник Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО, 2011 – 2014 рр).

До складу Ради увійшли авторитетні військові лідери й експерти з країн-партнерів, які мають унікальний бойовий і управлінський досвід, зокрема генерал Девід Петреус (директор Центрального розвідувального управління США, 2011-2012 рр.); адмірал Манфред Нільсон (заступник Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО з питань трансформації (DSACT), НАТО, Німеччина, 2016-2019 рр.); генерал-лейтенант Павел Мацко (заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки, 2013-2018 рр.); віце-адмірал сер Мартін Джон Коннелл (Другий морський лорд та заступник начальника штабу Військово-морських сил Великої Британії, 2022-2025 рр.); генерал-лейтенант Ендрю Леслі (командувач Сухопутних військ Збройних сил Канади, 2006-2010 рр.); генерал-майор Патрік Карпентьє (командувач Об’єднаного оперативного угруповання "Північ" Збройних сил Канади, 2017-2020 рр.); коммодор Ганс Хелсет (представник Військово-морських сил Норвегії у структурах НАТО).

Наразі триває підготовка до початку практичної роботи та проведення першого засідання Воєнної експертної ради.

