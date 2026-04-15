Трамп заявляє, що просив Сі Цзіньпіна не передавати зброї Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Fox News, що просив главу КНР Сі Цзіньпіна не постачати зброї Ірану і що Сі Цзіньпін у посланні у відповідь відзначив відсутність таких поставок.

"Він відповів на лист, який я написав, тому що чув: Китай дає зброю (...) Ірану", – наводить CNN слова Трампа.

"Я написав йому, попросивши не робити цього. Він написав мені в листі, зазначивши, що за великим рахунком цим не займається", – продовжив президент.

Йому також поставили запитання, чи не змінять дії США проти Венесуели та Ірану обстановку на майбутніх переговорах Трампа й Сі Цзіньпіна, які відбудуться в травні. "Я не думаю, що змінять", – пояснив Трамп.

Він також запевняв, що КНР потребує нафти, а США – ні.