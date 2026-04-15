14:26 15.04.2026

Трамп заявляє, що просив Сі Цзіньпіна не передавати зброї Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Fox News, що просив главу КНР Сі Цзіньпіна не постачати зброї Ірану і що Сі Цзіньпін у посланні у відповідь відзначив відсутність таких поставок.

"Він відповів на лист, який я написав, тому що чув: Китай дає зброю (...) Ірану", – наводить CNN слова Трампа.

"Я написав йому, попросивши не робити цього. Він написав мені в листі, зазначивши, що за великим рахунком цим не займається", – продовжив президент.

Йому також поставили запитання, чи не змінять дії США проти Венесуели та Ірану обстановку на майбутніх переговорах Трампа й Сі Цзіньпіна, які відбудуться в травні. "Я не думаю, що змінять", – пояснив Трамп.

Він також запевняв, що КНР потребує нафти, а США – ні.

21:38 16.04.2026
Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

16:39 16.04.2026
ВМС США в рамках блокади перехопили вже 13 пов'язаних з Іраном суден – американський генерал

08:32 16.04.2026
Іран може дозволити вільний прохід суден через оманську частину Ормузької протоки – ЗМІ

19:47 15.04.2026
Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

15:36 15.04.2026
Трамп заявляє, що Китай погодився не постачати озброєння Ірану

13:06 15.04.2026
Трамп знову розкритикував Альянс: НАТО не підтримає нас і в майбутньому

11:27 15.04.2026
Зеленський: Трамп ні на моєму боці, ні на боці РФ

22:38 14.04.2026
Україна була готова до складнощів із отриманням озброєнь за PURL з самого початку війни в Ірані, повідомив Зеленський

19:18 14.04.2026
Трамп не виключає організації нових переговорів з Іраном у Пакистані протягом найближчих двох днів

18:14 14.04.2026
Трамп критикує Велику Британію за відсутність розробки нафтопромислів у Північному морі та вітряки

