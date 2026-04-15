Інтерфакс-Україна
Події
14:18 15.04.2026

Лісовий: Від початку вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 18% закладів освіти

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено понад 4 тис. і зруйновано 422 заклади освіти, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Цілеспрямований обстріл університетів – це спроба зірвати навчання, посіяти страх і змусити молодь сумніватися у своєму майбутньому в Україні. Це цинічна спроба завдати удару по освіті як основі розвитку країни", – написав Лісовий в мережі Facebook, коментуючи пошкодження обстрілами Українського державного університету науки і технологій і Національного технічного університету "Дніпровська політехніка". 

За словами міністра, від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 18% закладів освіти, зокрема, 422 – знищено повністю, понад 4 тис. – зазнали пошкоджень.

"Водночас відновлювальні роботи вже проведено в понад 1,5 тис. закладах, у майже 400 – виконано капітальні ремонти. Ми відновимо ці університети – так само, як відновлюємо сотні інших закладів у всій країні. Освіта працює і працюватиме попри війну – ми робимо для цього все можливе", – написав Лісовий.

Як повідомлялося, міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що росіяни в ніч на середу, 15 квітня, атакували два виші у місті.

Теги: #дніпро #заклади_освіти #атака_рф

16:26 16.04.2026
Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до трьох – ОВА

ОВА: у Дніпрі внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, під завалами може бути людина

Унаслідок атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до трьох – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА