Лісовий: Від початку вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 18% закладів освіти

Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено понад 4 тис. і зруйновано 422 заклади освіти, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Цілеспрямований обстріл університетів – це спроба зірвати навчання, посіяти страх і змусити молодь сумніватися у своєму майбутньому в Україні. Це цинічна спроба завдати удару по освіті як основі розвитку країни", – написав Лісовий в мережі Facebook, коментуючи пошкодження обстрілами Українського державного університету науки і технологій і Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

За словами міністра, від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 18% закладів освіти, зокрема, 422 – знищено повністю, понад 4 тис. – зазнали пошкоджень.

"Водночас відновлювальні роботи вже проведено в понад 1,5 тис. закладах, у майже 400 – виконано капітальні ремонти. Ми відновимо ці університети – так само, як відновлюємо сотні інших закладів у всій країні. Освіта працює і працюватиме попри війну – ми робимо для цього все можливе", – написав Лісовий.

Як повідомлялося, міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що росіяни в ніч на середу, 15 квітня, атакували два виші у місті.