ВАКС дозволив Тимошенко виїхати за кордон – для участі в заході у Хорватії

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив керівниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, підозрюваній у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України, виїзд у відрядження за кордон – для участі у міжнародному заході у Хорватії.

Відповідне рішення суд прийняв в середу, трансляція засідання з розгляду клопотання велася на ютюб-каналі ВАКС.

"Слідчий суддя постановив: клопотання задовільнити частково…. Надати дозвіл на тимчасове одержання підозрюваної Тимошенко… паспорту громадянину України для виїзду за кордон з метою службового відрядження з 27.04 2026 року по 30. 04 2026 року до республіки Хорватія, м. Загреб", – повідомив суддя.

Також суд зобов’язав Тимошенко протягом трьох днів з дня повернення до України здати документ для виїзду за кордон.

Як повідомлялося, 14 січня антикорупційні органи повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає, стверджує, що це політичне замовлення проти неї.

16 січня ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов’язки. Тимошенко зазначала, що не просила своїх однопартійців збирати кошти в 33 млн грн на заставу для неї, але вони це роблять, щоб запобігти її арешту. 23 січня за Тимошенко було внесено заставу.

ВАКС 21 січня не арештував кошти на рахунках лідера фракції "Батьківщина", але наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку та арештував майно чоловіка Тимошенко.

8 квітня НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі Тимошенко.