14:04 15.04.2026

ВАКС дозволив Тимошенко виїхати за кордон – для участі в заході у Хорватії

ВАКС дозволив Тимошенко виїхати за кордон – для участі в заході у Хорватії

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив керівниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, підозрюваній у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України, виїзд у відрядження за кордон – для участі у міжнародному заході у Хорватії.

Відповідне рішення суд прийняв в середу, трансляція засідання з розгляду клопотання велася на ютюб-каналі ВАКС.

"Слідчий суддя постановив: клопотання задовільнити частково…. Надати дозвіл на тимчасове одержання підозрюваної Тимошенко… паспорту громадянину України для виїзду за кордон з метою службового відрядження з 27.04 2026 року по 30. 04 2026 року до республіки Хорватія, м. Загреб", – повідомив суддя.

Також суд зобов’язав Тимошенко протягом трьох днів з дня повернення до України здати документ для виїзду за кордон.

Як повідомлялося, 14 січня антикорупційні органи повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає, стверджує, що це політичне замовлення проти неї.

16 січня ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов’язки. Тимошенко зазначала, що не просила своїх однопартійців збирати кошти в 33 млн грн на заставу для неї, але вони це роблять, щоб запобігти її арешту. 23 січня за Тимошенко було внесено заставу.

ВАКС 21 січня не арештував кошти на рахунках лідера фракції "Батьківщина", але наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку та арештував майно чоловіка Тимошенко.

8 квітня НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі Тимошенко.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 09.04.2026
ВАКС оголосив вирок колишньому голові правління АТ "Родовід Банк"

ВАКС оголосив вирок колишньому голові правління АТ "Родовід Банк"

09:33 08.04.2026
Правоохоронці завершили слідство у "справі Тимошенко" про підкуп депутатів

Правоохоронці завершили слідство у "справі Тимошенко" про підкуп депутатів

18:53 07.04.2026
Колишній в.о. міністра культури Карандєєв: без спеціальної експертизи працівники Мінкультури не могли розпізнати шахрайські звернення

Колишній в.о. міністра культури Карандєєв: без спеціальної експертизи працівники Мінкультури не могли розпізнати шахрайські звернення

17:34 07.04.2026
Українська "Генерал Черешня" та хорватська ORQA оголосили про розбудову виробництва в обох країнах – меморандум

Українська "Генерал Черешня" та хорватська ORQA оголосили про розбудову виробництва в обох країнах – меморандум

23:31 03.04.2026
ФРН зобов'язала чоловіків 17-45 років узгоджувати поїздки за кордон з Кар'єрним центром Бундесверу

ФРН зобов'язала чоловіків 17-45 років узгоджувати поїздки за кордон з Кар'єрним центром Бундесверу

18:23 03.04.2026
ВАКС арештував трьох підозрюваних у справі ДПЗКУ на 776 млн грн з можливістю застави сумарно понад 28 млн грн

ВАКС арештував трьох підозрюваних у справі ДПЗКУ на 776 млн грн з можливістю застави сумарно понад 28 млн грн

16:03 02.04.2026
ВАКС затвердив угоду щодо Одеського припортового заводу – 77,5 млн грн повернуть державі

ВАКС затвердив угоду щодо Одеського припортового заводу – 77,5 млн грн повернуть державі

16:01 02.04.2026
АП ВАКС підтвердила вирок ексголові ДФС Насірову, йому залишилося відбути ще майже 5 років ув'язнення

АП ВАКС підтвердила вирок ексголові ДФС Насірову, йому залишилося відбути ще майже 5 років ув'язнення

12:40 26.03.2026
Судді ВАКС просять президента України виконати зобов'язання щодо надання приміщення

Судді ВАКС просять президента України виконати зобов'язання щодо надання приміщення

14:48 13.03.2026
Суддя ВАКС продовжив до 13 травня термін процесуальних обов’язків, покладених на Тимошенко

Суддя ВАКС продовжив до 13 травня термін процесуальних обов’язків, покладених на Тимошенко

