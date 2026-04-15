УЧХ відкрив пункт допомоги в Черкасах після атак дронів РФ

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув пункт допомоги в Черкасах для постраждалих внаслідок російських атак БпЛА по місту.

"Черкаси протягом цієї ночі зазнали двох ударів. Команда Черкаської обласної організації Українського Червоного Хреста працювала на місцях надзвичайних ситуацій... Волонтери та співробітники УЧХ працювали спільно з іншими екстреними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери загону швидкого реагування УЧХ у Черкаській області надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим.

Наразі Український Червоний Хрест продовжує роботу на місці ранкового удару по Черкасах. Працює пункт допомоги УЧХ, де постраждалі можуть отримати психологічну допомогу та випити чай. Організовано видачу матеріалів для термінового ремонту пошкодженого житла – OSB-плит, плівки, тарпауліну, монтажної піни та цвяхів.

Як повідомлялося, внаслідок російських атак за останню добу по Черкасах загинула дитина, постраждали понад 20 людей, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, знищено автомобілі.