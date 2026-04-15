13:43 15.04.2026

УЧХ відкрив пункт допомоги в Черкасах після атак дронів РФ

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув пункт допомоги в Черкасах для постраждалих внаслідок російських атак БпЛА по місту.

"Черкаси протягом цієї ночі зазнали двох ударів. Команда Черкаської обласної організації Українського Червоного Хреста працювала на місцях надзвичайних ситуацій... Волонтери та співробітники УЧХ працювали спільно з іншими екстреними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери загону швидкого реагування УЧХ у Черкаській області надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим.

Наразі Український Червоний Хрест продовжує роботу на місці ранкового удару по Черкасах. Працює пункт допомоги УЧХ, де постраждалі можуть отримати психологічну допомогу та випити чай. Організовано видачу матеріалів для термінового ремонту пошкодженого житла – OSB-плит, плівки, тарпауліну, монтажної піни та цвяхів.

Як повідомлялося, внаслідок російських атак за останню добу по Черкасах загинула дитина, постраждали понад 20 людей, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, знищено автомобілі.

 

16:22 16.04.2026
УЧХ: багатоцільову допомогу замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами

13:48 16.04.2026
УЧХ видає гумдопомогу постраждалим від атак ворога у Дніпрі

13:26 16.04.2026
УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки на Одесу

11:18 16.04.2026
УЧХ брала участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

18:28 15.04.2026
УЧХ продовжує роботу у Дніпрі на місці російського удару БпЛА

13:17 15.04.2026
УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської комбінованої атаки у Запоріжжі

09:44 15.04.2026
У Черкасах 4 постраждалих через нічну атаку російських БпЛА – ДСНС

20:57 14.04.2026
Кількість постраждалих від російського удару по Черкасах зросла до 14 осіб – ДСНС

16:22 11.04.2026
УЧХ працює на об'єктах, пошкоджених внаслідок атаки російських БпЛА в Одесі

12:31 11.04.2026
УЧХ у Сумах допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА

