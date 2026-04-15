Голова ЄК заявила, що створено європейський застосунок з перевірки віку дітей під час користування інтернетом

Фото: https://edition.cnn.com

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн виступила в середу перед журналістами в Брюсселі із заявою про заходи ЄК щодо захисту дітей від шкідливого онлайн-впливу.

"Наш обов’язок – захищати наших дітей в онлайн-світі так само, як і в офлайн-світі. І для ефективного розв’язання цього завдання нам потрібен узгоджений європейський підхід. Одне з ключових питань: як забезпечити наявність загальноєвропейського технічного рішення для перевірки віку? Сьогодні я можу оголосити, що маємо відповідь. Наш європейський застосунок для перевірки віку технічно готовий і незабаром буде доступний для використання громадянами", – оголосила голова ЄК.

"Цей застосунок дасть змогу користувачам підтверджувати свій вік під час доступу до онлайн-платформ. Так само, як магазини вимагають підтвердження віку в покупців алкогольних напоїв", – додала фон дер Ляєн.

За її словами, застосунок зручний у використанні. "Ви завантажуєте застосунок. Налаштовуєте його за допомогою свого паспорта або посвідчення особи. Потім підтверджуєте свій вік під час доступу до онлайн-сервісів", – пояснила голова ЄК.

Фон дер Ляєн стверджує, що цей застосунок "відповідає найвищим світовим стандартам конфіденційності". "Користувачі підтверджуватимуть свій вік, не розкриваючи жодної іншої особистої інформації. Простіше кажучи, це повністю анонімно: користувачів неможливо відстежити", – продовжила вона.

Крім того, застосунок працює на будь-якому пристрої – телефоні, планшеті, комп’ютері, а також "він повністю з відкритим вихідним кодом, кожен може перевірити код". Це означає, що країни-партнери ЄС також можуть його використовувати. А онлайн-платформи, зазначила голова ЄК, "можуть легко покладатися на цей застосунок для перевірки віку".

Вона навела дані: кожна шоста дитина зазнає онлайн-цькування, кожна восьма дитина цькує іншу дитину в інтернеті, соціальні мережі пропонують дизайн, що дуже затягує, – "нескінченне прокручування, що підживлює залежність, короткі відеоролики, які швидко привертають увагу, високоперсоналізований, цільовий контент".

"Час, який наші діти проводять перед екранами, ніколи не був таким великим. (...) І що більше часу вони проводять в інтернеті, то вищою є ймовірність того, що вони зіткнуться зі шкідливим і незаконним контентом, а також зі спробами спокушання з боку онлайн-хижаків", – зазначила вона. "Європа пропонує безкоштовне й просте у використанні рішення, яке може захистити наших дітей від шкідливого і незаконного контенту. (...) Ми проявлятимемо нульову терпимість до компаній, які не поважають прав наших дітей. (...) Права дітей у Європейському Союзі стоять вище за комерційні інтереси. І ми подбаємо про те, щоб це було так", – резюмувала фон дер Ляєн.