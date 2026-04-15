13:38 15.04.2026

Голова ЄК заявила, що створено європейський застосунок з перевірки віку дітей під час користування інтернетом

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн виступила в середу перед журналістами в Брюсселі із заявою про заходи ЄК щодо захисту дітей від шкідливого онлайн-впливу.

"Наш обов’язок – захищати наших дітей в онлайн-світі так само, як і в офлайн-світі. І для ефективного розв’язання цього завдання нам потрібен узгоджений європейський підхід. Одне з ключових питань: як забезпечити наявність загальноєвропейського технічного рішення для перевірки віку? Сьогодні я можу оголосити, що маємо відповідь. Наш європейський застосунок для перевірки віку технічно готовий і незабаром буде доступний для використання громадянами", – оголосила голова ЄК.

"Цей застосунок дасть змогу користувачам підтверджувати свій вік під час доступу до онлайн-платформ. Так само, як магазини вимагають підтвердження віку в покупців алкогольних напоїв", – додала фон дер Ляєн.

За її словами, застосунок зручний у використанні. "Ви завантажуєте застосунок. Налаштовуєте його за допомогою свого паспорта або посвідчення особи. Потім підтверджуєте свій вік під час доступу до онлайн-сервісів", – пояснила голова ЄК.

Фон дер Ляєн стверджує, що цей застосунок "відповідає найвищим світовим стандартам конфіденційності". "Користувачі підтверджуватимуть свій вік, не розкриваючи жодної іншої особистої інформації. Простіше кажучи, це повністю анонімно: користувачів неможливо відстежити", – продовжила вона.

Крім того, застосунок працює на будь-якому пристрої – телефоні, планшеті, комп’ютері, а також "він повністю з відкритим вихідним кодом, кожен може перевірити код". Це означає, що країни-партнери ЄС також можуть його використовувати. А онлайн-платформи, зазначила голова ЄК, "можуть легко покладатися на цей застосунок для перевірки віку".

Вона навела дані: кожна шоста дитина зазнає онлайн-цькування, кожна восьма дитина цькує іншу дитину в інтернеті, соціальні мережі пропонують дизайн, що дуже затягує, – "нескінченне прокручування, що підживлює залежність, короткі відеоролики, які швидко привертають увагу, високоперсоналізований, цільовий контент".

"Час, який наші діти проводять перед екранами, ніколи не був таким великим. (...) І що більше часу вони проводять в інтернеті, то вищою є ймовірність того, що вони зіткнуться зі шкідливим і незаконним контентом, а також зі спробами спокушання з боку онлайн-хижаків", – зазначила вона. "Європа пропонує безкоштовне й просте у використанні рішення, яке може захистити наших дітей від шкідливого і незаконного контенту. (...) Ми проявлятимемо нульову терпимість до компаній, які не поважають прав наших дітей. (...) Права дітей у Європейському Союзі стоять вище за комерційні інтереси. І ми подбаємо про те, щоб це було так", – резюмувала фон дер Ляєн.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:27 16.04.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки 4 постраждалих, загинула 12-річна дитина – влада

У Києві внаслідок ворожої атаки 4 постраждалих, загинула 12-річна дитина – влада

21:36 15.04.2026
Двоє малолітніх дітей постраждали внаслідок атаки на Дніпро – ОВА

Двоє малолітніх дітей постраждали внаслідок атаки на Дніпро – ОВА

18:52 15.04.2026
Єврокомісія проводить обшуки в офісах Ferrero

Єврокомісія проводить обшуки в офісах Ferrero

02:35 14.04.2026
Єврокомісія почала взаємодію з урядом Мадяра: EUR 35 млрд ЄС залежать від виконання 27 умов – ЗМІ

Єврокомісія почала взаємодію з урядом Мадяра: EUR 35 млрд ЄС залежать від виконання 27 умов – ЗМІ

23:21 13.04.2026
Сибіга обговорив із представницею генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів повернення депортованих до РФ українських дітей

Сибіга обговорив із представницею генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів повернення депортованих до РФ українських дітей

14:43 13.04.2026
Фон дер Ляєн за зміну системи голосування в ЄС, щоб уникнути блокування, яким зловживав Орбан

Фон дер Ляєн за зміну системи голосування в ЄС, щоб уникнути блокування, яким зловживав Орбан

17:43 11.04.2026
Сибіга: Туреччина прийняла на відпочинок 63 дитини з різних регіонів України

Сибіга: Туреччина прийняла на відпочинок 63 дитини з різних регіонів України

14:10 10.04.2026
Президент Єврокомісії зустрінеться з генсеком НАТО після його візиту до США

Президент Єврокомісії зустрінеться з генсеком НАТО після його візиту до США

22:00 09.04.2026
Єврокомісія вимагає від Угорщини термінових пояснень через витік розмови з Лавровим

Єврокомісія вимагає від Угорщини термінових пояснень через витік розмови з Лавровим

15:02 09.04.2026
Статус постраждалих від війни отримають 299 дітей із Сумської громади – міськрада

Статус постраждалих від війни отримають 299 дітей із Сумської громади – міськрада

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

