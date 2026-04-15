Інтерфакс-Україна
Події
13:37 15.04.2026

Raytheon підписала контракт на $3,7 млрд на постачання перехоплювачів Patriot GEM-T для України

2 хв читати
Raytheon підписала контракт на $3,7 млрд на постачання перехоплювачів Patriot GEM-T для України

Американська компанія Raytheon, підрозділ RT, підписала контракт на суму $3,7 млрд на постачання ракет-перехоплювачів Patriot GEM-T для України, йдеться у релізі у середу.

"Новий завод з виробництва GEM-T у Шробенгаузені, Німеччина, має відігравати ключову роль у підтримці цього прямого комерційного продажу та інших контрактів, забезпечуючи стійкість ланцюга постачання та допомагаючи поповнити запаси перехоплювачів України", – зазначається у повідомлені.

Raytheon уточнила, що завод експлуатується компанією Comlog – її спільним підприємством з MBDA Deutschland.

"Raytheon зосереджена на максимізації виробничих потужностей, забезпечуючи стабільне та надійне постачання цих перевірених у бою перехоплювачів для США та союзників, таких як Україна", – наводяться у релізі слова президента Raytheon Філа Джаспера.

Він зазначив, що Raytheon інвестує значні кошти у збільшення виробництва GEM-T, щоб задовольнити зростаючий світовий попит, що зумовлений значними внутрішніми інвестиціями та інвестиціями партнерів, ініціативами щодо залучення альтернативних постачальників та розширенням глобального ланцюга поставок.

Ракета Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T), модернізована ракета версії сімейства PAC-2, призначена для перехоплення всіх типів повітряних загроз, включаючи тактичні балістичні ракети, та є основним засобом ураження в системі протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, яка є основою протиповітряної оборони 19 країн, нагадується у повідомлені.

Американська RTX з понад 180 тис. співробітників по світу у 2025 році мала виручку понад $88 млрд.

Президент України Володимир Зеленський днями повідомив про значний дефіцит ракет для Patriot через війну на Близькому Сході. "У нас зараз такий дефіцит, що гірше вже й бути не може", – сказав він в інтерв’ю ZDF.

Як повідомлялося, на початку 2024 року агентство NSPA НАТО (Support and Procurement Agency) підписало з Comlog контракт на поставку 1,000 ракет Patriot GEM-T на суму приблизно $5,6 млрд.

Теги: #patriot #контракт #raytheon

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА