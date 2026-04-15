В березні Сили оборони відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована – Сирський

Зі зміною погодних умов противник активізував наступальні дії та проводить їх практично по всій протяжності лінії бойового зіткнення завдовжки 1200 км, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Найгарячішими протягом місяця були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський напрямки. Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Завдяки цьому в березні наші війська відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована противником", – написав Сирський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що російській кількості протиставляється українська якість ведення бойових дій, змушуючи противника грати за правилами ЗСУ та постійно відкладати терміни виконання завдань.

"З метою зниження наступальних спроможностей ворога підтримуємо високу інтенсивність ураження військових, оборонно-промислових та інших об’єктів на території росії, що забезпечують дії окупантів. У березні засобами Deep Strike уражено 76 таких цілей, із них 15 – об’єкти нафтопереробної промисловості", – розповів Сирський.

В рамках щомісячного підведення підсумків діяльності Збройних сил головнокомандувач заслухав також доповіді щодо стану мобілізації і рекрутингу, логістичного забезпечення, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, підготовки та відновлення боєздатності підрозділів, підтримання правопорядку в Збройних Силах України.

"У контексті звіту Командування Сил підтримки наголосив на інтенсифікації робіт з облаштування інженерних загороджень та фортифікації. Саме там, де завчасно і якісно обладнано укріплення, ми маємо змогу тривалий час тримати оборону, берегти українських захисників та нищити більше окупантів. Нове рішення в умовах сучасної "війни дронів" – обладнання заглиблених шляхів переміщення військової техніки та особового складу. Приклад, як слід це робити, показують Десантно-штурмові війська. Довів завдання на наступний період", – резюмував Сирський.