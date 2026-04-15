13:35 15.04.2026

В березні Сили оборони відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована – Сирський

Зі зміною погодних умов противник активізував наступальні дії та проводить їх практично по всій протяжності лінії бойового зіткнення завдовжки 1200 км, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Найгарячішими протягом місяця були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський напрямки. Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Завдяки цьому в березні наші війська відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована противником", – написав Сирський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що російській кількості протиставляється українська якість ведення бойових дій, змушуючи противника грати за правилами ЗСУ та постійно відкладати терміни виконання завдань.

"З метою зниження наступальних спроможностей ворога підтримуємо високу інтенсивність ураження військових, оборонно-промислових та інших об’єктів на території росії, що забезпечують дії окупантів. У березні засобами Deep Strike уражено 76 таких цілей, із них 15 – об’єкти нафтопереробної промисловості", – розповів Сирський.

В рамках щомісячного підведення підсумків діяльності Збройних сил головнокомандувач заслухав також доповіді щодо стану мобілізації і рекрутингу, логістичного забезпечення, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, підготовки та відновлення боєздатності підрозділів, підтримання правопорядку в Збройних Силах України.

"У контексті звіту Командування Сил підтримки наголосив на інтенсифікації робіт з облаштування інженерних загороджень та фортифікації. Саме там, де завчасно і якісно обладнано укріплення, ми маємо змогу тривалий час тримати оборону, берегти українських захисників та нищити більше окупантів. Нове рішення в умовах сучасної "війни дронів" – обладнання заглиблених шляхів переміщення військової техніки та особового складу. Приклад, як слід це робити, показують Десантно-штурмові війська. Довів завдання на наступний період", – резюмував Сирський.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:41 17.04.2026
З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

17:34 15.04.2026
Військові керівники держав-членів Коаліції охочих обговорили реалізацію стратегії безпекових гарантій для України

Військові керівники держав-членів Коаліції охочих обговорили реалізацію стратегії безпекових гарантій для України

08:52 15.04.2026
На фронті зафіксувано 212 зіткнень за минулу добу, 42 бої були на покровському напрямку

На фронті зафіксувано 212 зіткнень за минулу добу, 42 бої були на покровському напрямку

00:41 15.04.2026
З початку доби вівторка на фронті відбулось 184 бойових зіткнення – Генштаб

З початку доби вівторка на фронті відбулось 184 бойових зіткнення – Генштаб

20:19 14.04.2026
Ворог створює буферну зону вздовж державного кордону на Сумщині – DeepState

Ворог створює буферну зону вздовж державного кордону на Сумщині – DeepState

10:42 09.04.2026
РФ планує збільшити свої війська безпілотних систем до 165 тис. осіб; ефективність українських засобів Middle Strike зростає – Сирський

РФ планує збільшити свої війська безпілотних систем до 165 тис. осіб; ефективність українських засобів Middle Strike зростає – Сирський

08:37 09.04.2026
Сирський: У березні СБС уразили на 50% більше верифікованих цілей, проте РФ планує наростити сили до понад 165 тис. до кінця року

Сирський: У березні СБС уразили на 50% більше верифікованих цілей, проте РФ планує наростити сили до понад 165 тис. до кінця року

10:11 07.04.2026
У районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації ворог намагається покращити положення, ЗСУ успішно відбивають спроби – Сирський

У районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації ворог намагається покращити положення, ЗСУ успішно відбивають спроби – Сирський

17:17 06.04.2026
Зеленський: Найбільші зусилля армії РФ сконцентровані на Олександрівському та Покровському напрямках

Зеленський: Найбільші зусилля армії РФ сконцентровані на Олександрівському та Покровському напрямках

13:11 05.04.2026
Сирський повідомив про відновлення контролю над 480 кв км та 12 населеними пунктами з кінця січня

Сирський повідомив про відновлення контролю над 480 кв км та 12 населеними пунктами з кінця січня

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

Проєкт із захисту реформ у секторі справедливості запускається в Україні за підтримки ЄС

