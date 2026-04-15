Інтерфакс-Україна
Події
13:17 15.04.2026

УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської комбінованої атаки у Запоріжжі

УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської комбінованої атаки у Запоріжжі
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав постраждалим внаслідок російської комбінованої атаки на Запоріжжя.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області працював на місці чергового удару по Запоріжжю. Волонтери здійснили обхід території, надали першу допомогу одному постраждалому, ще 10 людей у стані гострої реакції на стрес отримали першу психологічну допомогу", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

За інформацією ДСНС України, внаслідок комбінованого удару РФ по місту вранці 15 квітня загинула жінка. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу в торгівельному кіоску на зупинці громадського транспорту. На інших локаціях загасили декілька транспортних засобів та два гаражі.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:56 16.04.2026
У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

18:48 16.04.2026
Одна людина загинула, троє зазнали поранень у Запоріжжі через ворожу атаку – ОВА

Одна людина загинула, троє зазнали поранень у Запоріжжі через ворожу атаку – ОВА

16:22 16.04.2026
УЧХ: багатоцільову допомогу замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами

УЧХ: багатоцільову допомогу замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами

15:29 16.04.2026
В Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждала 2-річна дитина – ДСНС

В Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждала 2-річна дитина – ДСНС

13:48 16.04.2026
УЧХ видає гумдопомогу постраждалим від атак ворога у Дніпрі

УЧХ видає гумдопомогу постраждалим від атак ворога у Дніпрі

13:26 16.04.2026
УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки на Одесу

УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки на Одесу

11:18 16.04.2026
УЧХ брала участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

УЧХ брала участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

18:28 15.04.2026
УЧХ продовжує роботу у Дніпрі на місці російського удару БпЛА

УЧХ продовжує роботу у Дніпрі на місці російського удару БпЛА

13:43 15.04.2026
УЧХ відкрив пункт допомоги в Черкасах після атак дронів РФ

УЧХ відкрив пункт допомоги в Черкасах після атак дронів РФ

09:44 15.04.2026
У Черкасах 4 постраждалих через нічну атаку російських БпЛА – ДСНС

У Черкасах 4 постраждалих через нічну атаку російських БпЛА – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

Проєкт із захисту реформ у секторі справедливості запускається в Україні за підтримки ЄС

