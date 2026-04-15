УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської комбінованої атаки у Запоріжжі

Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав постраждалим внаслідок російської комбінованої атаки на Запоріжжя.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області працював на місці чергового удару по Запоріжжю. Волонтери здійснили обхід території, надали першу допомогу одному постраждалому, ще 10 людей у стані гострої реакції на стрес отримали першу психологічну допомогу", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

За інформацією ДСНС України, внаслідок комбінованого удару РФ по місту вранці 15 квітня загинула жінка. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу в торгівельному кіоску на зупинці громадського транспорту. На інших локаціях загасили декілька транспортних засобів та два гаражі.