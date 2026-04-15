Інтерфакс-Україна
Події
12:53 15.04.2026

Зауваження головуючого судді не обмежують права на захист обвинуваченого – Верховний Суд

2 хв читати
Висловлення головуючим суддею під час судових дебатів зауваження обвинуваченому, який повторно озвучував ті самі тези та цитував норми закону, не свідчить про обмеження його права на захист, наголошують у Верховному суді.

Як зазначається в повідомленні на сайті Суду, такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду (ККС ВС).

У кримінальному провадженні, яке розглядалося, суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим та засудили за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 КК України (замах на зґвалтування та розбій).

У касаційній скарзі засуджений стверджував про обмеження йому часу на виступ у судових дебатах в суді апеляційної інстанції.

Верховний Суд залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій, а також вказав, що суд не має права обмежувати тривалість судових дебатів певним часом.

"Водночас суть судових дебатів не зводиться лише до промов учасників судового провадження… Головуючий має право зупинити виступ учасника дебатів, якщо він після зауваження повторно вийшов за межі кримінального провадження, що здійснюється, чи повторно допустив висловлювання образливого або непристойного характеру, і надати слово іншому учаснику дебатів", – йдеться в повідомленні Суду.

Верховний суд проаналізував відеозапис судового засідання, на якому під час виступу в судових дебатах обвинуваченого головуюча колегії суддів апеляційного суду декілька разів просила його не цитувати норми закону та повторно не озвучувати тези, які вже були озвучені.

"Колегія суддів ККС ВС дійшла висновку, що висловлення головуючою обвинуваченому під час судових дебатів зауваження не свідчить про будь-які обмеження його прав, оскільки такі дії головуючої були спрямовані виключно на виконання приписів ч. 1 ст. 321 КПК України, за якими головуючий у судовому засіданні керує ходом судового засідання… Забезпечення порядку проведення судових дебатів у такий спосіб жодним чином не вплинуло на реалізацію обвинуваченим права на захист", – наголошують у Суді.

Теги: #права #верховний_суд

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА