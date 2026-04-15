Зауваження головуючого судді не обмежують права на захист обвинуваченого – Верховний Суд

Висловлення головуючим суддею під час судових дебатів зауваження обвинуваченому, який повторно озвучував ті самі тези та цитував норми закону, не свідчить про обмеження його права на захист, наголошують у Верховному суді.

Як зазначається в повідомленні на сайті Суду, такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду (ККС ВС).

У кримінальному провадженні, яке розглядалося, суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим та засудили за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 КК України (замах на зґвалтування та розбій).

У касаційній скарзі засуджений стверджував про обмеження йому часу на виступ у судових дебатах в суді апеляційної інстанції.

Верховний Суд залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій, а також вказав, що суд не має права обмежувати тривалість судових дебатів певним часом.

"Водночас суть судових дебатів не зводиться лише до промов учасників судового провадження… Головуючий має право зупинити виступ учасника дебатів, якщо він після зауваження повторно вийшов за межі кримінального провадження, що здійснюється, чи повторно допустив висловлювання образливого або непристойного характеру, і надати слово іншому учаснику дебатів", – йдеться в повідомленні Суду.

Верховний суд проаналізував відеозапис судового засідання, на якому під час виступу в судових дебатах обвинуваченого головуюча колегії суддів апеляційного суду декілька разів просила його не цитувати норми закону та повторно не озвучувати тези, які вже були озвучені.

"Колегія суддів ККС ВС дійшла висновку, що висловлення головуючою обвинуваченому під час судових дебатів зауваження не свідчить про будь-які обмеження його прав, оскільки такі дії головуючої були спрямовані виключно на виконання приписів ч. 1 ст. 321 КПК України, за якими головуючий у судовому засіданні керує ходом судового засідання… Забезпечення порядку проведення судових дебатів у такий спосіб жодним чином не вплинуло на реалізацію обвинуваченим права на захист", – наголошують у Суді.