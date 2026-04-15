Інтерфакс-Україна
Події
12:29 15.04.2026

У Києві відвідувач ТРЦ "Гулівер" впав з 5-го поверху і загинув, поліція з'ясовує обставини

Фото: https://t.me/gunpKyiv

Поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка у приміщенні торговельного центру "Гулівер" в Печерському районі столиці, повідомляє поліція Києва в телеграм-каналі в середу.

"Попередньо встановлено, що відвідувач впав із висоти п’ятого поверху та від отриманих тілесних ушкоджень загинув", – йдеться в повідомленні столичної поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Особа чоловіка встановлюється.

Адміністрація ТРЦ "Гулівер" співпрацює з відповідними службами та сприяє проведенню всіх необхідних слідчих дій.

