12:11 15.04.2026

Нацполіція затримала п'ятьох фігурантів схем для ухилянтів, серед них – співробітники вишу Києва

Національна поліція України затримала ще п’ятьох зловмисників, які пропонували за гроші "вирішити питання" з мобілізацією, серед затриманих – співробітники київського університету.

В телеграм-каналі в середу Нацполіція повідомляє, що в Києві поліцейські викрили зловмисників, які гарантували військовозобов’язаним посади з "бронею".

"Одну зі злочинних схем організували співробітники місцевого університету – спеціаліст експлуатаційно-технічного відділу та помічник першого проректора", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, за $6 тис. змовники пообіцяли працевлаштувати військовозобов’язаного на посаду адміністратора університетського кафе з подальшим бронюванням на період мобілізації.

На Київщині, згідно з повідомленням, подібну оборудку намагався провернути 33-річний місцевий мешканець.

"Він вирішив допомогти своєму знайомому обійняти посаду, яка стовідсотково передбачала бронювання та подальше отримання відстрочки від військової служби на 11 місяців. Для реалізації плану просив $2 тис. та копії особистих документів", – зазначають в поліції.

Крім того, на Хмельниччині уродженець Житомирщини та його спільниця запевнили військовозобов’язаного, що мають надійних знайомих серед посадових осіб одного з територіальних центрів комплектування.

За інформацією Нацполіції, зловмисники запропонували чоловіку нібито вплинути на посадовців ТЦК та за "винагороду" домовитися про зняття з "розшуку" в системі "Оберіг".

"Таку "допомогу" оцінили у $2 тис. 500", – зазначається в повідомленні.

