Полярники зафіксували вінець навколо Місяця над станцією "Академік Вернадський"

Над станцією "Академік Вернадський" зафіксоване атмосферне явище – вінець навколо Місяця, повідомив Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

"Він має вигляд кольорових або світлих кіл, розташованих близько до місячного диску. Загалом вінець можна спостерігати навколо Сонця, яскравих зірок та інших джерел світла. Він виникає тоді, коли перед світилом з’являється тонкий шар хмар або туман, що складаються з дрібних крапель води чи крижаних кристаликів. Вони стають перешкодами для світла, через що промені дифрагують – тобто огинають ці часточки, "малюючи" на небі вінець. Чим однорідніші краплі чи кристалики, тим яскравішими, чіткішими та райдужнішими будуть кольори. "Ідеальний" вінець повторює в кожному колі забарвлення веселки. Таких різнокольорових кілець навколо джерела світла може бути кілька, але зазвичай не більше трьох", – йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що іноді вінець може спотворюватися (мати нерівну окружність) через різницю в розмірах крапель чи кристалів у різних частинах хмар.

"Важливе уточнення: вінець – це окреме оптичне явище, а не різновид гало… Гало має менш виражені кольори та розташоване на більшій відстані від джерела світла (зазвичай його кутовий радіус становить 22°, тоді як у вінця – близько 5°)", – розповіли в НАНЦ.

Раніше Національний антарктичний науковий центр повідомляв, що полярники зафіксували білу веселку неподалік станції "Академік Вернадський".