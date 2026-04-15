11:54 15.04.2026

Полярники зафіксували вінець навколо Місяця над станцією "Академік Вернадський"

Фото: https://www.facebook.com/AntarcticCenter

Над станцією "Академік Вернадський" зафіксоване атмосферне явище – вінець навколо Місяця, повідомив Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

"Він має вигляд кольорових або світлих кіл, розташованих близько до місячного диску. Загалом вінець можна спостерігати навколо Сонця, яскравих зірок та інших джерел світла. Він виникає тоді, коли перед світилом з’являється тонкий шар хмар або туман, що складаються з дрібних крапель води чи крижаних кристаликів. Вони стають перешкодами для світла, через що промені дифрагують – тобто огинають ці часточки, "малюючи" на небі вінець. Чим однорідніші краплі чи кристалики, тим яскравішими, чіткішими та райдужнішими будуть кольори. "Ідеальний" вінець повторює в кожному колі забарвлення веселки. Таких різнокольорових кілець навколо джерела світла може бути кілька, але зазвичай не більше трьох", – йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що іноді вінець може спотворюватися (мати нерівну окружність) через різницю в розмірах крапель чи кристалів у різних частинах хмар.

"Важливе уточнення: вінець – це окреме оптичне явище, а не різновид гало… Гало має менш виражені кольори та розташоване на більшій відстані від джерела світла (зазвичай його кутовий радіус становить 22°, тоді як у вінця – близько 5°)", – розповіли в НАНЦ.

Раніше Національний антарктичний науковий центр повідомляв, що полярники зафіксували білу веселку неподалік станції "Академік Вернадський".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:24 10.04.2026
Місячний корабель "Оріон" пролетів уже понад половину шляху до Землі – NASA

Місячний корабель "Оріон" пролетів уже понад половину шляху до Землі – NASA

21:37 01.04.2026
Трамп заявив про повернення США на Місяць

Трамп заявив про повернення США на Місяць

11:35 26.03.2026
На станції "Академік Вернадський" завершилася перезмінка річних експедицій

На станції "Академік Вернадський" завершилася перезмінка річних експедицій

19:32 24.03.2026
NASA представило ініціативи щодо реалізації національної космічної політики США

NASA представило ініціативи щодо реалізації національної космічної політики США

11:46 04.03.2026
Команда 31-ї Української антарктичної експедиції прибула на станцію "Академік Вернадський"

Команда 31-ї Української антарктичної експедиції прибула на станцію "Академік Вернадський"

20:05 16.02.2026
Український полярний дослідник отримав стипендію фонду принца Монако

Український полярний дослідник отримав стипендію фонду принца Монако

10:04 09.02.2026
Маск заявив про плани будівництва саморозвиваючих міст на Місяці та Марсі

Маск заявив про плани будівництва саморозвиваючих міст на Місяці та Марсі

18:10 26.01.2026
В Україні запрацювала єдина лабораторія полярної біології

В Україні запрацювала єдина лабораторія полярної біології

19:20 22.01.2026
Українські полярники утворили ланцюг єдності біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиді

Українські полярники утворили ланцюг єдності біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиді

12:46 21.01.2026
Метеорологиня Ганчук очолить команду 31-ї Української антарктичної експедиції

Метеорологиня Ганчук очолить команду 31-ї Української антарктичної експедиції

