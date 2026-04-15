Сили оборони атакували нафтохімічний завод в російському у Башкортостані – ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив про удари по м. Стєрлітамак у Башкортостані (РФ) у середу.

"Під атакою Стєрлітамак у Башкортостані. Це один з центрів хімічної та нафтохімічної промисловості РФ. Наприклад, там є Стерлітамацький нафтохімічний завод , який виробляє іонол – присадку до авіаційного пального та мастил для військової техніки", – написав Коваленко в Телеграмі.

Коваленко також поінформував про інші підприємства міста, які забезпечують важливі компоненти до авіаційної та ракетної техніки, зокрема для виробництва вибухових речовин, порохів, боєприпасів.