Росіяни вдарили по Дніпру, пошкоджені корпуси і гуртожитки двох вишів – мер

Росіяни вночі в середу, 15 квітня, атакували два виші у Дніпрі, повідомив міський голова Борис Філатов.

"Пошкоджені навчальні корпуси та студентські гуртожитки Українського державного університету науки і технологій та Політехніки. Унаслідок атаки та її вибуховою хвилею зачепило також ще близького трьох десятків житлових будинків. Потрощено загалом понад 1 тисячі вікон. Решту пошкоджень ще підраховуватимуть", – написав Філатов в телеграм-каналі.

Він наголосив, що поруч немає жодної військової цілі.

"Зараз на місцях розгорнуто намети, де представники районних адміністрацій приймають у людей заявки на державне "єВідновлення". Працюють благодійники та всі необхідні міські служби. Комунальники ще вдосвіта стали до прибирання вулиць від уламків та скла. Я також на зв’язку з ректорами. Хоча університети й не підпорядковані місцевому самоврядуванню, мерія допоможе зі стабілізацією понівечених будівель", – додав Філатов.