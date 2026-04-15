У Києві відвідувач ТЦ впав з 5-го поверху і загинув, поліція з'ясовує обставини

Поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка у приміщенні торговельного центру в Печерському районі столиці, повідомляє поліція Києва в телеграм-каналі в середу.

"Попередньо встановлено, що відвідувач впав із висоти п’ятого поверху та від отриманих тілесних ушкоджень загинув", – йдеться в повідомленні столичної поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Особа чоловіка встановлюється.