СБУ затримала завуча школи у Краматорську за коригування ворожих обстрілів

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині інформаторку ФСБ – заступницю директора місцевої школи, яка коригувала ракетно-дронові атаки ворога по Краматорську.

"Як встановило розслідування, посадовиця потрапила до уваги російської спецслужби, коли їздила в білорусь на початку повномасштабної війни", – інформує СБУ в телеграм-каналі в середу.

За даними відомства, влітку минулого року ФСБ "активувала" співпрацю і доручила їй відстежувати локації Сил оборони у прифронтовому місті.

Для виконання завдання ворога фігурантка обходила райцентр та фіксувала найбільше зосередження особового складу і техніки українських військ.

"Крім цього, жінка намагалася завуальовано випитувати розвідувальну інформацію через знайомих під час побутових розмов", – уточнюють в українській спецслужбі.

Зібрані відомості фігурантка через месенджер передавала куратору з РФ у вигляді голосових та текстових повідомлень із зазначенням локацій потенційних "цілей".

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів із ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники військової контррозвідки СБУ та слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.