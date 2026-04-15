10:53 15.04.2026

СБУ затримала завуча школи у Краматорську за коригування ворожих обстрілів

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині інформаторку ФСБ – заступницю директора місцевої школи, яка коригувала ракетно-дронові атаки ворога по Краматорську.

"Як встановило розслідування, посадовиця потрапила до уваги російської спецслужби, коли їздила в білорусь на початку повномасштабної війни", – інформує СБУ в телеграм-каналі в середу.

За даними відомства, влітку минулого року ФСБ "активувала" співпрацю і доручила їй відстежувати локації Сил оборони у прифронтовому місті.

Для виконання завдання ворога фігурантка обходила райцентр та фіксувала найбільше зосередження особового складу і техніки українських військ.

"Крім цього, жінка намагалася завуальовано випитувати розвідувальну інформацію через знайомих під час побутових розмов", – уточнюють в українській спецслужбі.

Зібрані відомості фігурантка через месенджер передавала куратору з РФ у вигляді голосових та текстових повідомлень із зазначенням локацій потенційних "цілей".

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів із ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники військової контррозвідки СБУ та слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:38 16.04.2026
СБУ та СБС ЗСУ знищили ворожі ешелони з пальним під Луганськом

12:57 16.04.2026
СБУ викрила ще двох ворожих агітаторів, один із них – колишній семінарист УПЦ (МП)

10:33 16.04.2026
СБУ затримала таксиста-агента ФСБ, який коригував обстріли Одеси під час поїздок з клієнтами

17:50 15.04.2026
Не існує юридичного механізму, який дозволив би вийти з територій Донбасу, – ексспівробітник СБУ

10:01 14.04.2026
Очільник СБУ – українським зброярам: вашими руками карбується наша перемога

16:53 13.04.2026
Наркозалежний із Сум отримав 8 років тюрми за коригування ворожих обстрілів в трьох регіонах України – СБУ

11:38 13.04.2026
МВС: тіло жінки деблоковано у Краматорську після ворожої атаки з-під завалів будинку

13:07 11.04.2026
Окупанти скинули три авіабомби на Краматорськ, щонайменше 10 людей поранені – обладміністрація

16:34 10.04.2026
СБУ: 15 років тюрми отримала жителька Краматорську, яка допомагала ворогу бомбардувати місто

15:59 01.04.2026
Верховний Суд залишив в силі довічне позбавлення волі для коригувальника ракетного удару по кафе у Краматорську

